Fête des vendanges Bonnieux
Fête des vendanges Bonnieux samedi 17 octobre 2026.
Fête des vendanges
Place du Terrail Bonnieux Vaucluse
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17 23:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Le Comité des Fêtes clôture l’année en beauté le 17 octobre avec la fête des vendanges, symbole de nos traditions et de la convivialité !
Place du Terrail Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 75 81 30
English :
The Comité des Fêtes closes the year in style on October 17 with the fête des vendanges, a symbol of our traditions and conviviality!
