Fête votive Bonnieux
Fête votive Bonnieux mercredi 12 août 2026.
Fête votive
Place du Terrail Bonnieux Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 23:59:00
Date(s) :
2026-08-12
La fête votive animera le village avec manèges, musique et bonne humeur tous les soirs !
Place du Terrail Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 75 81 30
English :
The village will be alive with merry-go-rounds, music and fun every evening!
