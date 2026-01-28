Fête votive

Place du Terrail Bonnieux Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 23:59:00

Date(s) :

2026-08-12

La fête votive animera le village avec manèges, musique et bonne humeur tous les soirs !

.

Place du Terrail Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 75 81 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The village will be alive with merry-go-rounds, music and fun every evening!

L’événement Fête votive Bonnieux a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon