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AGENDA · Guémené-Penfao

Exposition d’art contemporain Guémené-Penfao

samedi 25 juillet 2026 · Guémené-Penfao

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
4, rue Bernard-Danet Beslé-sur-Vilaine
Ville
44290 Guémené-Penfao
Département
Loire-Atlantique
Tarif
0 0

Guémené-Penfao

Exposition d’art contemporain

4, rue Bernard-Danet Beslé-sur-Vilaine Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

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4, rue Bernard-Danet Beslé-sur-Vilaine Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 89 10 44  galerie-besle@orange.fr

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English :

L’événement Exposition d’art contemporain Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-07-12 par ADT44

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