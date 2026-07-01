Informations pratiques

Guémené-Penfao

Exposition d’art contemporain

4, rue Bernard-Danet Beslé-sur-Vilaine Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

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4, rue Bernard-Danet Beslé-sur-Vilaine Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 89 10 44 galerie-besle@orange.fr

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English :

L’événement Exposition d’art contemporain Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-07-12 par ADT44