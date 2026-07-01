AGENDA · Guémené-Penfao
Exposition d’art contemporain Guémené-Penfao
samedi 25 juillet 2026 · Guémené-Penfao
Informations pratiques
Guémené-Penfao
Exposition d’art contemporain
4, rue Bernard-Danet Beslé-sur-Vilaine Guémené-Penfao Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
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4, rue Bernard-Danet Beslé-sur-Vilaine Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 89 10 44 galerie-besle@orange.fr
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English :
L’événement Exposition d’art contemporain Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-07-12 par ADT44
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