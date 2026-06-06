Exposition d’art contemporain sublime les flammes Cressensac-Sarrazac
Exposition d’art contemporain sublime les flammes Cressensac-Sarrazac samedi 5 septembre 2026.
Cressensac-Sarrazac
Exposition d’art contemporain sublime les flammes
chemin des Bergeries Cressensac-Sarrazac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Cette exposition collective aura pour thème le feu
Cette exposition collective aura pour thème le feu. Les artistes proposent des pièces artistiques se rattachant à cet élément et à ce qu'il peut générer comme interrogations à travers ses usages.
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chemin des Bergeries Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie +33 6 15 41 75 35
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English :
The theme of this group exhibition is fire
L’événement Exposition d’art contemporain sublime les flammes Cressensac-Sarrazac a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne