Cressensac-Sarrazac

Exposition d’art contemporain sublime les flammes

chemin des Bergeries Cressensac-Sarrazac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Cette exposition collective aura pour thème le feu

Cette exposition collective aura pour thème le feu. Les artistes proposent des pièces artistiques se rattachant à cet élément et à ce qu'il peut générer comme interrogations à travers ses usages.

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chemin des Bergeries Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie +33 6 15 41 75 35

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English :

The theme of this group exhibition is fire

L’événement Exposition d’art contemporain sublime les flammes Cressensac-Sarrazac a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne