Faire-Salon, à la rencontre de la recherche en arts Cressensac-Sarrazac samedi 5 septembre 2026.

Cressensac-Sarrazac

Faire-Salon, à la rencontre de la recherche en arts

7 rue de la Paternerie Cressensac-Sarrazac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Faire-salon est un événement qui essaie démocratiser la recherche en arts dans un milieu rural, en partageant et transmettant des savoirs par une exposition collective et des discussions autour d'un thème défini chaque année

Repas partagé

Faire-salon est un événement qui essaie démocratiser la recherche en arts dans un milieu rural, en partageant et transmettant des savoirs par une exposition collective et des discussions autour d'un thème défini chaque année

Repas partagé

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7 rue de la Paternerie Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie +33 6 15 41 75 35

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English :

Faire-salon is an event that aims to make arts research more accessible in rural communities by sharing and passing on knowledge through a group exhibition and discussions centered on a themedefined each year

Potluck dinner

L’événement Faire-Salon, à la rencontre de la recherche en arts Cressensac-Sarrazac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne