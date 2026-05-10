Exposition d’Art Hôtel Mercure Rennes Centre Gare Rennes Dimanche 10 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Exposition de peintures, sculptures et photos , plus dune centaine d’œuvres originales, dans les salons de l’hôtel Mercure du Colombier.

Exposition de 16 artistes reconnus à l’hôtel Mercure du Colombier, du 8 au 10 mai, une grande exposition “haut de gamme ” à ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T20:30:00.000+02:00

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gildas.piton35@gmail.com https://nevadartmedia.com/galerie-dart/

Hôtel Mercure Rennes Centre Gare 12 rue Capitaine Maignan Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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