Exposition d’Art Hôtel Mercure Rennes Centre Gare Rennes
Exposition d’Art Hôtel Mercure Rennes Centre Gare Rennes dimanche 10 mai 2026.
Exposition d’Art Hôtel Mercure Rennes Centre Gare Rennes Dimanche 10 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Exposition de peintures, sculptures et photos , plus dune centaine d’œuvres originales, dans les salons de l’hôtel Mercure du Colombier.
Exposition de 16 artistes reconnus à l’hôtel Mercure du Colombier, du 8 au 10 mai, une grande exposition “haut de gamme ” à ne pas manquer !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-10T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T20:30:00.000+02:00
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gildas.piton35@gmail.com https://nevadartmedia.com/galerie-dart/
Hôtel Mercure Rennes Centre Gare 12 rue Capitaine Maignan Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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