Exposition d’Art Lyons-la-Forêt
Exposition d’Art Lyons-la-Forêt mercredi 8 juillet 2026.
Lyons-la-Forêt
Exposition d’Art
6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08
La 5ème étape est une exposition d’art en partenariat avec l’association Couleurs Normandie. Une trentaine d’artistes exposeront leurs oeuvres en peinture, photographie et sculpture dans l’un des plus beaux villages normands Lyons-La -Forêt, du 8 au 14 juillet de 10h à 19h, tous les jours.
Le concours de peinture et photos se déroulera les samedis 11 et dimanche 12 (ouverture pour les inscriptions à partir de 8h).
Vernissage le samedi 11 juillet avec remise de prix pour les participants. Ne manquez pas ce RDV estival à la salle des fêtes de Lyons-La-Forêt, 4 rue du bout du bas. .
6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 60 87
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English : Exposition d’Art
L’événement Exposition d’Art Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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