Exposition d’art: peintures, sculptures et photographies Le village La Laupie

La Laupie

Exposition d’art: peintures, sculptures et photographies

Le village Centre Culturel La Laupie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’association Laupie Art vous propose de découvrir une exposition d’art dans le centre culturel du village durant tout le weekend.

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Le village Centre Culturel La Laupie 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 11 52 98

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English :

The Laupie Art association invites you to discover an art exhibition in the village cultural center throughout the weekend.

L’événement Exposition d’art: peintures, sculptures et photographies La Laupie a été mis à jour le 2026-05-07 par Montélimar Tourisme Agglomération