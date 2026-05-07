Exposition d’art: peintures, sculptures et photographies Le village La Laupie
Exposition d’art: peintures, sculptures et photographies Le village La Laupie samedi 29 août 2026.
La Laupie
Exposition d’art: peintures, sculptures et photographies
Le village Centre Culturel La Laupie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
L’association Laupie Art vous propose de découvrir une exposition d’art dans le centre culturel du village durant tout le weekend.
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Le village Centre Culturel La Laupie 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 11 52 98
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English :
The Laupie Art association invites you to discover an art exhibition in the village cultural center throughout the weekend.
L’événement Exposition d’art: peintures, sculptures et photographies La Laupie a été mis à jour le 2026-05-07 par Montélimar Tourisme Agglomération