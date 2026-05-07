Vide atelier d’artistes Place du village La Laupie

La Laupie

Vide atelier d’artistes

Place du village Place de la mairie La Laupie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Un Vide Atelier d’artistes organisé par l’Association Brocant’art , se tiendra sur la place du village. Les artistes vident leurs ateliers et proposent du matériel ou des créations à des prix intéressants.

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Place du village Place de la mairie La Laupie 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 61 37 19

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English :

An artist?s workshop sale organized by the Brocant?art Association will be held in the village square. Artists empty their studios and offer materials or creations at attractive prices.

L’événement Vide atelier d’artistes La Laupie a été mis à jour le 2026-05-07 par Montélimar Tourisme Agglomération