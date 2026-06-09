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Exposition d’Art Pommiers

Exposition d’Art Pommiers

Exposition d’Art Pommiers samedi 12 septembre 2026.

Adresse : Rue Grande

Ville : 36190 Pommiers

Département : Indre

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Pommiers

Exposition d’Art

Rue Grande Pommiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Exposition d’art peintures, sculptures et artisanat à Pommiers.
L’ Association Pommiers Loisirs et Culture vous invite à découvrir une exposition d’art.   .

Rue Grande Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 05 

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English :

Art exhibition: paintings, sculptures and crafts in Pommiers.

L’événement Exposition d’Art Pommiers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse

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