Pommiers

Exposition d’Art

Rue Grande Pommiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Exposition d’art peintures, sculptures et artisanat à Pommiers.

L’ Association Pommiers Loisirs et Culture vous invite à découvrir une exposition d’art. .

Rue Grande Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 05

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English :

Art exhibition: paintings, sculptures and crafts in Pommiers.

L’événement Exposition d’Art Pommiers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse