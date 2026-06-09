Exposition d’Art Pommiers
Exposition d’Art Pommiers samedi 12 septembre 2026.
Pommiers
Exposition d’Art
Rue Grande Pommiers Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Exposition d’art peintures, sculptures et artisanat à Pommiers.
L’ Association Pommiers Loisirs et Culture vous invite à découvrir une exposition d’art. .
Rue Grande Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 05
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English :
Art exhibition: paintings, sculptures and crafts in Pommiers.
L’événement Exposition d’Art Pommiers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse
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