Stages de voile été en bateau Optimist pour enfants 6-13 ans 1 rue de la vallée Pommiers
Stages de voile été en bateau Optimist pour enfants 6-13 ans 1 rue de la vallée Pommiers lundi 27 juillet 2026.
Pommiers
Stages de voile été en bateau Optimist pour enfants 6-13 ans
1 rue de la vallée 1 Rue de la Vallée Pommiers Aisne
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Ouverture des réservations pour les stages de voile en Optimist pour les enfants de 6-13 ans.
Pour les semaines du
– 27 au 31 juillet 2026
– 3 au 7 août 2026
– 10 au 14 août 2026
De 14h-17h à la base nautique de Pommiers
Sur réservation
Ouverture des réservations pour les stages de voile en Optimist pour les enfants de 6-13 ans.
Pour les semaines du
– 27 au 31 juillet 2026
– 3 au 7 août 2026
– 10 au 14 août 2026
De 14h-17h à la base nautique de Pommiers
Sur réservation .
1 rue de la vallée 1 Rue de la Vallée Pommiers 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 37 99 70 60 avsoissonnais@gmail.com
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English :
Registration is now open for Optimist sailing courses for children ages 6–13.
For the following weeks:
– July 27–31, 2026
– August 3–7, 2026
– August 10–14, 2026
From 2:00 PM to 5:00 PM at the Pommiers Water Sports Center
Reservations required
L’événement Stages de voile été en bateau Optimist pour enfants 6-13 ans Pommiers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Soissonnais-Valois
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