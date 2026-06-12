Stages de voile été en bateau Optimist pour enfants 6-13 ans 1 rue de la vallée Pommiers lundi 27 juillet 2026.

Pommiers

Stages de voile été en bateau Optimist pour enfants 6-13 ans

1 rue de la vallée 1 Rue de la Vallée Pommiers Aisne

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Ouverture des réservations pour les stages de voile en Optimist pour les enfants de 6-13 ans.

Pour les semaines du

– 27 au 31 juillet 2026

– 3 au 7 août 2026

– 10 au 14 août 2026

De 14h-17h à la base nautique de Pommiers

Sur réservation

Ouverture des réservations pour les stages de voile en Optimist pour les enfants de 6-13 ans.

Pour les semaines du

– 27 au 31 juillet 2026

– 3 au 7 août 2026

– 10 au 14 août 2026

De 14h-17h à la base nautique de Pommiers

Sur réservation .

1 rue de la vallée 1 Rue de la Vallée Pommiers 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 37 99 70 60 avsoissonnais@gmail.com

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English :

Registration is now open for Optimist sailing courses for children ages 6–13.

For the following weeks:

– July 27–31, 2026

– August 3–7, 2026

– August 10–14, 2026

From 2:00 PM to 5:00 PM at the Pommiers Water Sports Center

Reservations required

L’événement Stages de voile été en bateau Optimist pour enfants 6-13 ans Pommiers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Soissonnais-Valois