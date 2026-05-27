Journées européennes du patrimoine à Pommiers Pommiers
samedi 19 septembre 2026 · Pommiers
Informations pratiques
Pommiers
Journées européennes du patrimoine à Pommiers
Le Châtelier Pommiers Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les 43èmes journées européennes du patrimoine ont pour thème « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer ».
Le Châtelier vous ouvre ses portes pour les journées du patrimoine avec visite gratuite des extérieurs uniquement jardin, cour intérieure et potager. .
Le Châtelier Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 1 69 09 34 94
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English :
The themes of this year’s 41st European Heritage Days are « Heritage of routes, networks and connections » and « Maritime heritage ».
L’événement Journées européennes du patrimoine à Pommiers Pommiers a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Vallée de la Creuse
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