Informations pratiques

Pommiers

Journées européennes du patrimoine à Pommiers

Le Châtelier Pommiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les 43èmes journées européennes du patrimoine ont pour thème « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer ».

Le Châtelier vous ouvre ses portes pour les journées du patrimoine avec visite gratuite des extérieurs uniquement jardin, cour intérieure et potager. .

Le Châtelier Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 1 69 09 34 94

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English :

The themes of this year’s 41st European Heritage Days are « Heritage of routes, networks and connections » and « Maritime heritage ».

L’événement Journées européennes du patrimoine à Pommiers Pommiers a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Vallée de la Creuse