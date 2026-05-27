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Journées européennes du patrimoine à Pommiers Pommiers

samedi 19 septembre 2026 · Pommiers

Journées européennes du patrimoine à Pommiers Pommiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Le Châtelier
Ville
36190 Pommiers
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Pommiers

Journées européennes du patrimoine à Pommiers

Le Châtelier Pommiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Les 43èmes journées européennes du patrimoine ont pour thème « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer ».
Le Châtelier vous ouvre ses portes pour les journées du patrimoine avec visite gratuite des extérieurs uniquement jardin, cour intérieure et potager.   .

Le Châtelier Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 1 69 09 34 94 

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English :

The themes of this year’s 41st European Heritage Days are « Heritage of routes, networks and connections » and « Maritime heritage ».

L’événement Journées européennes du patrimoine à Pommiers Pommiers a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Vallée de la Creuse

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