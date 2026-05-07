Perrex

Exposition d’Artistes amateurs locaux

Salle des fêtes Perrex Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Vous êtes artiste amateur dans l’une des techniques suivantes peinture, dessin, pliage, collage, calligraphie, photographie, sculpture, poésie écrite, vitrail et vous résidez dans l’une des 19 communes du canton de Vonnas.

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Salle des fêtes Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 31 25 50 jpcblasco@gmail.com

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English :

You are an amateur artist in one of the following techniques: painting, drawing, folding, collage, calligraphy, photography, sculpture, written poetry, stained glass and you live in one of the 19 communes in the canton of Vonnas.

L’événement Exposition d’Artistes amateurs locaux Perrex a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle