Exposition Atrium Galerie Dax
Exposition Atrium Galerie Dax samedi 19 septembre 2026.
Dax
Exposition
Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Regards landais par Club photo de l’association culturelle de Dax
Un voyage visuel qui célèbre l’âme, l’identité unique et l’harmonie entre patrimoine et environnement du territoire des Landes à travers son architecture, ses traditions et ses paysages.
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h30. Fermée les jours fériés. .
Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 80 07
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English : Exposition
L’événement Exposition Dax a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Grand Dax
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