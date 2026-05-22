Exposition Atrium Galerie Dax
Exposition Atrium Galerie Dax mardi 6 octobre 2026.
Dax
Exposition
Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:00:00
fin : 2026-10-24 18:30:00
Date(s) :
2026-10-06
Série bleu (Sous les étoiles) par Anastasia Fourest.
Artiste autodidacte, Anastasia crée des métaphores poétiques. Elle propose ici un espace sensible où peintures, symboles et textes se rencontrent pour nourrir le dialogue intérieur du visiteur. Dans le cadre du festival Clap.
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h30. Fermée les jours fériés. .
Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 80 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition
L’événement Exposition Dax a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- repas dansant Restaurant O’Marcat Dax 22 mai 2026
- Nuit des musées Musée de Borda Dax 23 mai 2026
- Nuit magique, Musée de Borda, Dax 23 mai 2026
- « La classe, l’œuvre » : regards d’élèves, Musée de Borda, Dax 23 mai 2026
- Dans l’œil du Lynx, Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, Dax 23 mai 2026