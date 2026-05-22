Exposition Atrium Galerie Dax

Dax

Exposition

Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 14:00:00

fin : 2026-10-24 18:30:00

Date(s) :

2026-10-06

Série bleu (Sous les étoiles) par Anastasia Fourest.

Artiste autodidacte, Anastasia crée des métaphores poétiques. Elle propose ici un espace sensible où peintures, symboles et textes se rencontrent pour nourrir le dialogue intérieur du visiteur. Dans le cadre du festival Clap.

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h30. Fermée les jours fériés. .

Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 80 07

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English : Exposition

L’événement Exposition Dax a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Grand Dax