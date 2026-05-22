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Exposition Atrium Galerie Dax

Exposition Atrium Galerie Dax mardi 6 octobre 2026.

Lieu : Atrium Galerie

Adresse : 1 cours de Verdun

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mardi 6 octobre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Exposition

Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:00:00
fin : 2026-10-24 18:30:00

Date(s) :
2026-10-06

Série bleu (Sous les étoiles) par Anastasia Fourest.

Artiste autodidacte, Anastasia crée des métaphores poétiques. Elle propose ici un espace sensible où peintures, symboles et textes se rencontrent pour nourrir le dialogue intérieur du visiteur. Dans le cadre du festival Clap.
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h30. Fermée les jours fériés.   .

Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 80 07 

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English : Exposition

L’événement Exposition Dax a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Grand Dax

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