UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Blaye

Exposition De 1626 à nos jours La Poudrière Blaye

samedi 19 septembre 2026 · La Poudrière · Blaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Poudrière
Adresse
Allée de la poudrière
Ville
33390 Blaye
Département
Gironde
Tarif

Blaye

Exposition De 1626 à nos jours

La Poudrière Allée de la poudrière Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez Blaye et sa région au travers d’une collection exceptionnelle de timbres, de cartes postales et de gravures.   .

La Poudrière Allée de la poudrière Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition De 1626 à nos jours

L’événement Exposition De 1626 à nos jours Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye

À voir aussi à Blaye (Gironde)