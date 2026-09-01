Informations pratiques

Blaye

Exposition Les Nouveautés de l’Artothèque

Couvent des Minimes Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Une exposition immersive pour découvrir en avant-première les nouvelles œuvres de l’Artothèque. .

Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les Nouveautés de l’Artothèque

L’événement Exposition Les Nouveautés de l’Artothèque Blaye a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Blaye