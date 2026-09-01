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Exposition Les Nouveautés de l’Artothèque Blaye

samedi 19 septembre 2026 · Blaye

Exposition Les Nouveautés de l’Artothèque Blaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Couvent des Minimes
Ville
33390 Blaye
Département
Gironde
Tarif

Blaye

Exposition Les Nouveautés de l’Artothèque

Couvent des Minimes Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Une exposition immersive pour découvrir en avant-première les nouvelles œuvres de l’Artothèque.   .

Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 

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English : Exposition Les Nouveautés de l’Artothèque

L’événement Exposition Les Nouveautés de l’Artothèque Blaye a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Blaye

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