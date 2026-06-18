Banquet en citadelle Blaye
Banquet en citadelle Blaye samedi 17 octobre 2026.
Blaye
Banquet en citadelle
Clos de l’échauguette. Citadelle. Blaye Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 12:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Au cœur des pierres et des vignes, face à l’estuaire de la Gironde qui s’étire à l’infini, participez à un déjeuner suspendu entre ciel et estuaire où les appellations Blaye Côtes de Bordeaux et Côtes de Bourg s’unissent…
Le samedi 17 octobre 2026 à 12h, le Clos de l’Échauguette devient le théâtre d’une rencontre inédite pour l’événement national Vignobles en scène .
Dans la Citadelle de Blaye (UNESCO), découvrez l’alliance de ces deux terroirs autour d’un repas gastronomique privilégié. Verre en main, face au fleuve, laissez-vous guider de cuvée en cuvée par ceux qui font ce vin. Pas de vitrine, pas de distance — juste la vérité du vigneron, la générosité du lieu, et l’émotion d’un moment rare. .
Clos de l’échauguette. Citadelle. Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 info@tourisme-blaye.com
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English : Banquet en citadelle
L’événement Banquet en citadelle Blaye a été mis à jour le 2026-06-18 par Gironde Tourisme
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