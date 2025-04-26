Exposition de Brigitte Sidaner place de l’orée du bois Mesquer

Mesquer

Exposition de Brigitte Sidaner

place de l’orée du bois la poissonnerie Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06

Peintures

A la Poissonnerie (Place de l’Orée du Bois)

Entrée Libre .

place de l’orée du bois la poissonnerie Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Exposition de Brigitte Sidaner Mesquer a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44