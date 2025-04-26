Exposition de Brigitte Sidaner place de l’orée du bois Mesquer
Exposition de Brigitte Sidaner place de l’orée du bois Mesquer mardi 28 juillet 2026.
Mesquer
Exposition de Brigitte Sidaner
place de l’orée du bois la poissonnerie Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-08-01 12:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06
Peintures
A la Poissonnerie (Place de l’Orée du Bois)
Entrée Libre .
place de l’orée du bois la poissonnerie Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Exposition de Brigitte Sidaner Mesquer a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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