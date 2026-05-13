Exposition « De brume et de bris. Mémoires de naufrages dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon », Les Pêcheries, musée de Fécamp, Fécamp

Exposition « De brume et de bris. Mémoires de naufrages dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon » Samedi 23 mai, 18h00 Les Pêcheries, musée de Fécamp Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dix ans après l’exposition de référence Terre Neuve / Terre Neuvas co-produite par le musée de Bretagne et les musées de Saint-Brieuc, Saint-Malo et Granville consacrée aux Terre-Neuvas, le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm), Les Pêcheries, musée de Fécamp et l’Arche (musée et archives de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) proposent avec De brume et de bris – Mémoires de naufrages dans l’archipel Saint-Pierre-et-Miquelon une immersion sensible au large de cet archipel, où naufrages, recherches archéologiques et mémoire maritime se répondent.

LE PARCOURS DE L’EXPOSITION

Le parcours de l’exposition De brume et de bris – Mémoires de naufrages dans l’archipel Saint-Pierre-et-Miquelon s’articule autour de cinq grandes thématiques pour guider le visiteur de l’activité portuaire intense jusqu’à la « seconde vie » des épaves :

1. Le monde est à Saint-Pierre

2. Des conditions de navigation difficiles

3. Des naufrages par centaines

4. Les naufrages documentés par l’archéologie

5. Après le naufrage, la seconde vie des épaves

Tout au long de ce parcours, les visiteurs pourront découvrir :

> des collections variées : maquettes, photographies, documents d’archives, instruments de navigation, objets archéologiques, oeuvres d’art etc.,

> Un montage audiovisuel consacré aux campagnes archéologiques menées par le Drassm,

> Des dispositifs sonores donnant la parole à des habitants de l’archipel et abordant différentes thématiques. La diffusion de ces dispositifs sonores est le fruit d’un partenariat avec L’Arche mais aussi avec Saint-Pierre-et-Miquelon la 1ère (extraits issus de la collection Mémoires sonores constituée par Martine Briand).

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État. Elle est le fruit d’un partenariat entre le DRASSM, l’Arche, musée et archives de la Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et Les Pêcheries, musée de Fécamp.

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp, France Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 0235283199 https://www.musee-fecamp.fr Les collections sont articulées en 5 thématiques : – marine et pêche ; – beaux-arts ; – histoire de la cité ; – ethnographie régionale (société traditionnelle cauchoise) ; – enfance.

Dix ans après l’exposition de référence Terre Neuve / Terre Neuvas co-produite par le musée de Bretagne et les musées de Saint-Brieuc, Saint-Malo et Granville consacrée aux Terre-Neuvas, le des et de…

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