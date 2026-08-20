Exposition de cartes postales anciennes, Église Saint-Nicolas, Givors

Informations pratiques

Exposition de cartes postales anciennes Samedi 19 septembre, 11h00 Église Saint-Nicolas Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez Givors à travers une sélection de cartes postales anciennes issues de la collection personnelle d’une habitante de Givors, Houaiba Moussaoui. Cette exposition vous invite à voyager dans le temps et à redécouvrir les rues, les quartiers, les monuments et la vie quotidienne de la ville au fil des décennies. Une occasion de partager la mémoire de Givors et d’échanger autour de son riche patrimoine.

Église Saint-Nicolas 1, rue de l’Église, 69700 Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

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©ville de Givors