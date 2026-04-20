Exposition de céramique et peinture contemporaines 2026#1 Espace Artbausa Crozon
Exposition de céramique et peinture contemporaines 2026#1 Espace Artbausa Crozon mercredi 6 mai 2026.
Crozon
Exposition de céramique et peinture contemporaines 2026#1
Espace Artbausa 5 Rue Lamartine Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Pour sa 2ème année d’existence, ARTBAUSA CROZON rouvre ses portes le 6 mai prochain et vous attend nombreux à l’occasion de son 1er vernissage de la saison.
L’exposition #1 rassemble 5 artistes dont la particularité est d’avoir une gestuelle vive, qui privilégie résolument l’expression.
Cyril Chartier-Poyet (céramique), Nicolas Fédorenko (gravure), Patrick Loughran (céramique), Claudie Stassart-Springer (pastel sec sur papier), Arnaud Vérin (céramique) .
Espace Artbausa 5 Rue Lamartine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 9 60 00 32 51
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English :
L’événement Exposition de céramique et peinture contemporaines 2026#1 Crozon a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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