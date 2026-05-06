Exposition de céramiques d’art par Sylvie Priou Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Exposition de céramiques d’art par Sylvie Priou

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:30:00

fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Une exposition de Sylvie Priou quand les éléments s’unissent dans l’art céramique.

La magie des éléments

Sylvie Priou, native de la côte de Jade, offre à travers cette exposition une célébration des éléments essentiels à la vie la terre, l’eau, et le feu. Sa maîtrise de la technique de céramique RAKU, d’origine japonaise, révèle des textures uniques et des

rendus craquelés, témoins d’un processus créatif chargé de poésie. Autodidacte et inspirée par ses racines maritimes, l’artiste partage des œuvres où les éléments se rencontrent pour donner naissance à des créations authentiques et captivantes.

Un voyage entre artisanat et passion

Artisane bijoutière de métier, Sylvie Priou a développé son expertise à travers le travail de l’argent, du verre et de l’argile. De ses débuts dans les marchés d’art à sa redécouverte de l’argile dans son four de verre, chaque étape de son parcours reflète une quête constante d’expression artistique. Dans ses céramiques, l’univers marin et les influences japonaises se mêlent avec élégance, invitant les visiteurs à plonger dans un monde où chaque création raconte une histoire unique et personnelle.

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Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

An exhibition by Sylvie Priou: when the elements unite in ceramic art.

L’événement Exposition de céramiques d’art par Sylvie Priou Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic