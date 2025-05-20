EXPOSITION DE CHARLIE TASTET Aire-sur-l’Adour
EXPOSITION DE CHARLIE TASTET Aire-sur-l’Adour vendredi 17 juillet 2026.
Aire-sur-l’Adour
EXPOSITION DE CHARLIE TASTET
Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-17
Exposition estivale à Aire sur l’Adour
Charlie Tastet a toréé dans les ruelles chaudes de l’Espagne, il a peint sur les toits tumultueux de Shanghai, il s’est perché en haut des sommets de Bolivie … mais toujours la Chalosse l’a rappelé. Son atelier est une cabane au fond du jardin, au milieu d’un poumon vert où la lumière résonne.
C’est à Saint‑Sever que Charlie peint. À travers son regard, il nous fait vivre demain , le chaos qui émanera de la terre.
Pour lui, c’est le tableau qui commande et la peinture crée la lumière.
Ses paysages futuristes illustrent la phrase de Braque l’espoir est né de la crainte de demain . Des apocalypses noires au chaos coloré, c’est cette crainte de demain que les tableaux de Charlie évoquent.
17 JUILLET > 29 AOÛT Exposition
VENDREDI 17 JUILLET 16H > 18H Atelier peinture famille
VENDREDI 17 JUILLET 18H Vernissage et rencontre avec l’artiste .
Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : EXPOSITION DE CHARLIE TASTET
L’événement EXPOSITION DE CHARLIE TASTET Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-13 par Tourisme Aire Eugénie
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