Aire-sur-l’Adour

EXPOSITION DE CHARLIE TASTET

Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-17

Exposition estivale à Aire sur l’Adour

Charlie Tastet a toréé dans les ruelles chaudes de l’Espagne, il a peint sur les toits tumultueux de Shanghai, il s’est perché en haut des sommets de Bolivie … mais toujours la Chalosse l’a rappelé. Son atelier est une cabane au fond du jardin, au milieu d’un poumon vert où la lumière résonne.

C’est à Saint‑Sever que Charlie peint. À travers son regard, il nous fait vivre demain , le chaos qui émanera de la terre.

Pour lui, c’est le tableau qui commande et la peinture crée la lumière.

Ses paysages futuristes illustrent la phrase de Braque l’espoir est né de la crainte de demain . Des apocalypses noires au chaos coloré, c’est cette crainte de demain que les tableaux de Charlie évoquent.

17 JUILLET > 29 AOÛT Exposition

VENDREDI 17 JUILLET 16H > 18H Atelier peinture famille

VENDREDI 17 JUILLET 18H Vernissage et rencontre avec l’artiste .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : EXPOSITION DE CHARLIE TASTET

L’événement EXPOSITION DE CHARLIE TASTET Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-13 par Tourisme Aire Eugénie