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Exposition de créateurs Place de la mairie Urcuit

Exposition de créateurs Place de la mairie Urcuit

Exposition de créateurs Place de la mairie Urcuit samedi 18 avril 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : Maison pour tous

Ville : 64990 Urcuit

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Urcuit

Exposition de créateurs

Place de la mairie Maison pour tous Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Balade au pays des Arts. Exposition d’artisans créateurs bois, calligraphie, céramique, cuir, fleurs séchées, maquettisme, métal, mosaïque romaine, peinture, photo, résine, sculpture en terre cuite…   .

Place de la mairie Maison pour tous Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Exposition de créateurs

L’événement Exposition de créateurs Urcuit a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque

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