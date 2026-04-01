Exposition de créateurs Place de la mairie Urcuit

Urcuit

Exposition de créateurs

Place de la mairie Maison pour tous Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Balade au pays des Arts. Exposition d’artisans créateurs bois, calligraphie, céramique, cuir, fleurs séchées, maquettisme, métal, mosaïque romaine, peinture, photo, résine, sculpture en terre cuite… .

Place de la mairie Maison pour tous Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Exposition de créateurs

L’événement Exposition de créateurs Urcuit a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque