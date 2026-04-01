Exposition de créateurs Place de la mairie Urcuit
Exposition de créateurs Place de la mairie Urcuit samedi 18 avril 2026.
Urcuit
Exposition de créateurs
Place de la mairie Maison pour tous Urcuit Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Balade au pays des Arts. Exposition d’artisans créateurs bois, calligraphie, céramique, cuir, fleurs séchées, maquettisme, métal, mosaïque romaine, peinture, photo, résine, sculpture en terre cuite… .
Place de la mairie Maison pour tous Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Exposition de créateurs
L’événement Exposition de créateurs Urcuit a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque
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