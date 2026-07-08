Informations pratiques

Colmar

Exposition de dinosaures

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-15 19:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Le Musée Ephémère est la seule production européenne qui organise de véritables live show avec des maquettes robotisées complètement autonomes.

Bien plus qu’une exposition, le Musée Ephémère® est la seule production européenne qui organise de véritables live show avec des maquettes robotisées complètement autonomes.

Après avoir triomphé à Paris et dans le monde entier, les créatures du fonds des âges arrivent dans votre ville pour un événement exceptionnel.

Le Musée Ephémère® est une marque déposée, à ne confondre avec aucune autre exposition de dinosaures. Il s’agit d’un événement culturel vous plongeant dans une expérience unique, un authentique voyage de près de 70 millions d’années dans le passé, qui depuis plus de 5 ans fait l’unanimité du public français et européen. .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 1 89 43 03 63 marketing@museefmr.com

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English :

The Musée Ephémère is the only European production that organizes real live shows with completely autonomous robotic models.

L’événement Exposition de dinosaures Colmar a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar