Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de fin de saison – Section Dessin / Peinture – CSC LAETITIA Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes

Exposition de fin de saison – Section Dessin / Peinture – CSC LAETITIA Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes

Exposition de fin de saison – Section Dessin / Peinture – CSC LAETITIA Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Centre Sportif et Culturel La Laëtitia

Adresse : 49 Rue Chanoine Larose

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:30

Tarif : Gratuit Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:30 – 21:00
Gratuit : oui Gratuit Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

???? Exposition de fin de saison – Section Dessin / Peinture ????? La saison se termine en couleurs !Notre section dessin / peinture vous donne rendez-vous à la Cafet’ pour découvrir les créations réalisées tout au long de l’année par nos artistes amateurs et passionnés. Portraits, paysages, aquarelles, acryliques, croquis… venez admirer la diversité des œuvres exposées et partager un moment convivial autour de l’art. ???? Jeudi 18 juin 2026???? À partir de 18h30???? En Cafet’ Entrée libre – nous vous attendons nombreux ! ?

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 40 76 30


Afficher la carte du lieu Centre Sportif et Culturel La Laëtitia et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)