Exposition de fin de saison – Section Dessin / Peinture – CSC LAETITIA Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:30 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

???? Exposition de fin de saison – Section Dessin / Peinture ????? La saison se termine en couleurs !Notre section dessin / peinture vous donne rendez-vous à la Cafet’ pour découvrir les créations réalisées tout au long de l’année par nos artistes amateurs et passionnés. Portraits, paysages, aquarelles, acryliques, croquis… venez admirer la diversité des œuvres exposées et partager un moment convivial autour de l’art. ???? Jeudi 18 juin 2026???? À partir de 18h30???? En Cafet’ Entrée libre – nous vous attendons nombreux ! ?

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 40 76 30



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