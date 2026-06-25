Exposition de Gérard Mazéas Promenade dans la campagne Normande au Village Fromager Livarot Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) Livarot-Pays-d’Auge mercredi 1 juillet 2026.

Livarot-Pays-d’Auge

Exposition de Gérard Mazéas Promenade dans la campagne Normande au Village Fromager Livarot

Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-01

Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition de Gérard Mazéas Promenade dans la campagne Normande au Village Fromager de Livarot du 1er au 31 juillet 2026.

Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition de Gérard Mazéas Promenade dans la campagne Normande au Village Fromager de Livarot du 1er au 31 juillet 2026.

Visite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la fromagerie. Entrée gratuite. .

Le Village Fromager (Fromagerie Graindorge) 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 48 20 10 visite@graindorge.fr

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English : Exposition de Gérard Mazéas Promenade dans la campagne Normande au Village Fromager Livarot

The Village Fromager invites you to come and discover Gérard Mazéas’ exhibition, “A Stroll through the Normandy Countryside”, at the Village Fromager in Livarot from 1 to 31 July 2026.

L’événement Exposition de Gérard Mazéas Promenade dans la campagne Normande au Village Fromager Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Lisieux Normandie Tourisme