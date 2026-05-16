Exposition Les Balnéaires à la médiathèque La Fabrique Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Exposition Les Balnéaires à la médiathèque La Fabrique Livarot

Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Exposition Les Balnéaires à la médiathèque La Fabrique de Livarot du 6 juillet au 28 août.

Retrouvez cette expo tout public tout l’été à la médiathèque de Livarot.

L’été est ce moment particulier de l’année où tout le monde se dénude à la vue de tous. Une parenthèse consentie et socialement admise où chacun doit faire avec son corps et ses complexes face aux regards des autres. En ce sens, les femmes subissent une pression bien plus forte que les hommes. On le sait. Cette exposition est composée de 63 portraits de baigneuses réalisées par Régis Lejonc. Le réalisme du graphisme permet au spectateur de mieux projeter sa propre expérience et ses propres souvenirs face à toutes ces femmes balnéaires croisées dans la vie. .

Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 61 88 18

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English : Exposition Les Balnéaires à la médiathèque La Fabrique Livarot

Les Balnéaires exhibition at La Fabrique media library in Livarot from 6 July to 28 August.

L’événement Exposition Les Balnéaires à la médiathèque La Fabrique Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-16 par Calvados Attractivité