Fête de la Musique Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Fête de la Musique Livarot

Livarot Centre ville Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique dans le centre ville de Livarot le samedi 20 Juin à partir de 17h00.

Fête de la Musique dans le centre ville de Livarot le samedi 20 Juin à partir de 17h00.

Concerts gratuits. .

Livarot Centre ville Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 26 77 55 09

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English : Fête de la Musique Livarot

Fête de la Musique in Livarot town centre on Saturday 20 June from 5.00 pm.

L’événement Fête de la Musique Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Lisieux Normandie Tourisme