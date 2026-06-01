Fête de la Musique Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge
Fête de la Musique Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge samedi 20 juin 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Fête de la Musique Livarot
Livarot Centre ville Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique dans le centre ville de Livarot le samedi 20 Juin à partir de 17h00.
Fête de la Musique dans le centre ville de Livarot le samedi 20 Juin à partir de 17h00.
Concerts gratuits. .
Livarot Centre ville Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 26 77 55 09
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English : Fête de la Musique Livarot
Fête de la Musique in Livarot town centre on Saturday 20 June from 5.00 pm.
L’événement Fête de la Musique Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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