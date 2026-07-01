Exposition de gravure de François CRINEL La Pangée La Baume-Cornillane

Informations pratiques

La Baume-Cornillane

Exposition de gravure de François CRINEL

La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-07-17

Mettre en lumière et révéler, dans l’intimité de petits formats. la forme et le secret des choses par les techniques traditionnelles de la gravure (eau-forte, aquatinte, manière noire, linogravure, photogravure…) et les techniques du dessin .

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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org

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English :

To highlight and reveal, within the intimacy of small formats, the form and the secret of things through traditional printmaking techniques (etching, aquatint, mezzotint, linocut, photogravure…) and drawing techniques.

L’événement Exposition de gravure de François CRINEL La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-07-09 par Valence Romans Tourisme