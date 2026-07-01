Spectacle Les Ames lointaines La Pangée La Baume-Cornillane
samedi 18 juillet 2026 · La Pangée · La Baume-Cornillane
Informations pratiques
La Baume-Cornillane
Spectacle Les Ames lointaines
La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
prix conseillé 10 euros
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Balade théâtrale à partir de contes fantastiques de Guy de Maupassant, par L’incertaine compagnie.
Avec Clélia David (jeu et mise en scène) / Pierre Dodet (jeu)
A partir de 12 ans.
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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org
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English :
Theatrical Walk Based on the fantasy tales of Guy de Maupassant, by L’incertaine compagnie.
With Clélia David (acting and direction) / Pierre Dodet (actor)
For ages 12 and up.
L’événement Spectacle Les Ames lointaines La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-07-09 par Valence Romans Tourisme