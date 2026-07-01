Spectacle Les Ames lointaines La Pangée La Baume-Cornillane

Informations pratiques

La Baume-Cornillane

Spectacle Les Ames lointaines

La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

prix conseillé 10 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Balade théâtrale à partir de contes fantastiques de Guy de Maupassant, par L’incertaine compagnie.

Avec Clélia David (jeu et mise en scène) / Pierre Dodet (jeu)

A partir de 12 ans.

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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org

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English :

Theatrical Walk Based on the fantasy tales of Guy de Maupassant, by L’incertaine compagnie.

With Clélia David (acting and direction) / Pierre Dodet (actor)

For ages 12 and up.

L’événement Spectacle Les Ames lointaines La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-07-09 par Valence Romans Tourisme