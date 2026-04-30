Exposition de Jean-Pierre Lepy Galerie Delobel Ouistreham

Ouistreham

Exposition de Jean-Pierre Lepy

Galerie Delobel 3, Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-21

Peinture abstraite

Peinture abstraite

J’entrevois, J’aperçois, Je vois, et peut-être….

La mer, le ciel, l’horizon,

L’horizon visible, parfois invisible avec ou sans le coucher de soleil, participe au cheminement d’une expression abstraite d’où le passage de la réalité l’abstraction.

Dans ma démarche artistique, ce n’est plus de représenter, reproduire la réalité

de questionner, de critiquer, de révéler autrement le réel, ses contradictions et ses crises .

La matière picturale est déployée sur la toile dans un rythme structuré qui se retrouve d’une œuvre à l’autre comme un fil conducteur.

Ces évocations d’un univers opaque et saturé de couleur, ont pour seule limite la ligne d’horizon visible ou à la limite du visible qui sépare les espaces colorés, mettant en évidence La lumière, la couleur et la matière .

C’est pour moi une invitation à une déambulation contemplative et méditative. .

Galerie Delobel 3, Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

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English : Exposition de Jean-Pierre Lepy

Abstract painting

L’événement Exposition de Jean-Pierre Lepy Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Caen la Mer