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AGENDA · Saint-Georges-d'Oléron

Exposition de la Pietà de Michel Ange Rue des dames Saint-Georges-d’Oléron

vendredi 24 juillet 2026 · Rue des dames · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Rue des dames
Adresse
Eglise de St Georges d'Oléron
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-d’Oléron

Exposition de la Pietà de Michel Ange

Rue des dames Eglise de St Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Exposition de la Pietà de Michel Ange d’après les admirables photographies de Robert Hupka
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Rue des dames Eglise de St Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   lefestival17@gmail.com

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English : A world that vibrates the exhibition

Exhibition of Michelangelo’s *Pietà* based on Robert Hupka’s magnificent photographs

L’événement Exposition de la Pietà de Michel Ange Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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