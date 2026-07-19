Exposition de la Pietà de Michel Ange Rue des dames Saint-Georges-d’Oléron
vendredi 24 juillet 2026 · Rue des dames · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Exposition de la Pietà de Michel Ange
Rue des dames Eglise de St Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Exposition de la Pietà de Michel Ange d’après les admirables photographies de Robert Hupka
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Rue des dames Eglise de St Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lefestival17@gmail.com
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English : A world that vibrates the exhibition
Exhibition of Michelangelo’s *Pietà* based on Robert Hupka’s magnificent photographs
L’événement Exposition de la Pietà de Michel Ange Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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