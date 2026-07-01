Marché gourmand de Domino Place des Rochambelles Saint-Georges-d’Oléron
dimanche 19 juillet 2026 · Place des Rochambelles · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Marché gourmand de Domino
Place des Rochambelles Domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-23
Marché gourmand, produits locaux, ambiance assurée
.
Place des Rochambelles Domino Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gourmet market, local products, guaranteed atmosphere
L’événement Marché gourmand de Domino Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Les jeudis de Boyard Place du port de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron 9 juillet 2026
- Balade les jeudis des villages Domino Domino Saint-Georges-d’Oléron 9 juillet 2026
- Les jeudis des Villages Saint-Georges-d’Oléron 9 juillet 2026
- Les Vendredis du patrimoine Les Halles Saint-Georges-d’Oléron 10 juillet 2026
- Visite de l’église et du bourg de St Georges Rue des Dames Saint-Georges-d’Oléron 10 juillet 2026