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AGENDA · Saint-Georges-d'Oléron

Marché gourmand de Domino Place des Rochambelles Saint-Georges-d’Oléron

dimanche 19 juillet 2026 · Place des Rochambelles · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place des Rochambelles
Adresse
Domino
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-d’Oléron

Marché gourmand de Domino

Place des Rochambelles Domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-23

Marché gourmand, produits locaux, ambiance assurée
  .

Place des Rochambelles Domino Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02 

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English :

Gourmet market, local products, guaranteed atmosphere

L’événement Marché gourmand de Domino Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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