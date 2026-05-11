Visite de l’église et du bourg de St Georges Rue des Dames Saint-Georges-d’Oléron
Visite de l’église et du bourg de St Georges Rue des Dames Saint-Georges-d’Oléron vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Visite de l’église et du bourg de St Georges
Rue des Dames Les Halles Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
pass explore
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Déambulation à la découverte de l’Église de Saint-Georges d’Oléron et du prieuré avec la visite commentée d’un historien (durée de la visite 2h)..
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Rue des Dames Les Halles Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75 st-georges-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
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English :
Take a stroll to discover the Church of Saint-Georges d’Oléron and the priory, with commentary by a historian (duration 2h).
L’événement Visite de l’église et du bourg de St Georges Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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