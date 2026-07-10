Loto pour l’Ukraine Chéray Saint-Georges-d’Oléron
dimanche 13 septembre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Loto pour l’Ukraine
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13 2026-10-18
Tous les bénéfices seront consacrés à l’aide aux victimes de la guerre en Ukraine
.
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 57 51 60
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English : Lottery for Ukraine
All proceeds will be used to help victims of the war in Ukraine
L’événement Loto pour l’Ukraine Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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