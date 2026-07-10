Loto pour l’Ukraine Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Loto pour l’Ukraine

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13 2026-10-18

Tous les bénéfices seront consacrés à l’aide aux victimes de la guerre en Ukraine

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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 57 51 60

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English : Lottery for Ukraine

All proceeds will be used to help victims of the war in Ukraine

L’événement Loto pour l’Ukraine Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes