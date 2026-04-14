Les nuits musicales de Saint-Georges Claire DE MONTEIL rue des dames Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Les nuits musicales de Saint-Georges Claire DE MONTEIL

rue des dames Eglise de Saint Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 24 – 24 – 26 EUR

24 € en prévente à l’office de tourisme

26 € sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

On ne présente plus, Claire qui nous fait le plaisir de sa présence pour sa 11 éme représentation.

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rue des dames Eglise de Saint Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 08 82 70 fdebraeckelaer@sfr.fr

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English : Les nuits musicales de Saint-Georges Claire DE MONTEIL

Claire is here for her 11th performance.

L’événement Les nuits musicales de Saint-Georges Claire DE MONTEIL Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes