Les nuits musicales de Saint-Georges Claire DE MONTEIL rue des dames Saint-Georges-d’Oléron
Les nuits musicales de Saint-Georges Claire DE MONTEIL rue des dames Saint-Georges-d’Oléron jeudi 13 août 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Les nuits musicales de Saint-Georges Claire DE MONTEIL
rue des dames Eglise de Saint Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 24 – 24 – 26 EUR
24 € en prévente à l’office de tourisme
26 € sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 22:30:00
Date(s) :
2026-08-13
On ne présente plus, Claire qui nous fait le plaisir de sa présence pour sa 11 éme représentation.
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rue des dames Eglise de Saint Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 08 82 70 fdebraeckelaer@sfr.fr
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English : Les nuits musicales de Saint-Georges Claire DE MONTEIL
Claire is here for her 11th performance.
L’événement Les nuits musicales de Saint-Georges Claire DE MONTEIL Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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