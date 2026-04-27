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Loto de l’Union des Associations Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Loto de l’Union des Associations Chéray Saint-Georges-d’Oléron samedi 22 août 2026.

Lieu : Chéray

Adresse : 89 rue des sports

Ville : 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : tarifs à venir

Saint-Georges-d’Oléron

Loto de l’Union des Associations

Chéray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

tarifs à venir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Venez passer un bon moment et remportez des lots !
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Chéray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07 

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English : Loto de l’Union des Associations

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L’événement Loto de l’Union des Associations Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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