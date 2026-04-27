Loto de l’Union des Associations Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Loto de l’Union des Associations Chéray Saint-Georges-d’Oléron samedi 22 août 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Loto de l’Union des Associations
Chéray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
tarifs à venir
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez passer un bon moment et remportez des lots !
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Chéray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07
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English : Loto de l’Union des Associations
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L’événement Loto de l’Union des Associations Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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