Loto de l’Union des Associations Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Loto de l’Union des Associations

Chéray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

tarifs à venir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez passer un bon moment et remportez des lots !

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Chéray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07

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English : Loto de l’Union des Associations

Come and have a good time and win prizes!

L’événement Loto de l’Union des Associations Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes