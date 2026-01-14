IØTA Festival 2026 les prés Valet Saint-Georges-d’Oléron
IØTA Festival 2026 les prés Valet Saint-Georges-d’Oléron mercredi 12 août 2026.
IØTA Festival 2026
les prés Valet Parc des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
pass 5 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-15 03:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15
Le festival IOTA est de retour du 12 au 16 août 2026pour une cinquième édition au cœur de l’île d’Oléron. Un projet composite, multi-sites, qui interroge le schéma du festival musical traditionnel en invitant à la déconnexion et aux découvertes.
.
les prés Valet Parc des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine iotafestival@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : IØTA Festival 2026
The IOTA festival returns from August 12 to 16, 2026, for its fifth edition in the heart of the Ile d?Oléron. A composite, multi-site project that challenges the traditional music festival model by inviting people to disconnect and discover.
L’événement IØTA Festival 2026 Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes