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Super Loto Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Super Loto Chéray Saint-Georges-d’Oléron dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Chéray

Adresse : 89 rue des Sports

Ville : 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Georges-d’Oléron

Super Loto

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Loto organisé par l’association Balades musicales en Oléron
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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 93 29 

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English : Super Loto

Loto organized by the Balades musicales en Oléron association

L’événement Super Loto Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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