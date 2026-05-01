Super Loto Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Super Loto

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Loto organisé par l’association Balades musicales en Oléron

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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 93 29

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English : Super Loto

Loto organized by the Balades musicales en Oléron association

L’événement Super Loto Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes