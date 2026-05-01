Super Loto Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Super Loto Chéray Saint-Georges-d’Oléron dimanche 31 mai 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Super Loto
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Loto organisé par l’association Balades musicales en Oléron
.
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 93 29
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English : Super Loto
Loto organized by the Balades musicales en Oléron association
L’événement Super Loto Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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