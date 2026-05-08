Paroles d’auteurs Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Paroles d’auteurs

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Rencontre & échanges avec les auteurs Corinne Lerolle et Thierry Lamarque autour de leurs ouvrages et de leur univers d’écriture. Lectures et séance de dédicaces viendront rythmer la soirée, suivies d’un moment chaleureux autour d’un pot de l’amitié.

.

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet and chat with authors Corinne Lerolle and Thierry Lamarque about their books and their writing. Readings and book signings will punctuate the evening, followed by a warm welcome over a friendly drink.

L’événement Paroles d’auteurs Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes