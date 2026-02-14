Saint-Georges-d’Oléron

Les jeudis des Villages

Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Balade commentée d’1h30 pour découvrir les villages de la commune de Saint-Georges avec Corinne Pelletier Chaucre, Chéray, Domino, Notre Dame-en-l’Isle et Sauzelle.

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Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75

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English : Village Thursdays

1h30 guided tour of the villages of Saint-Georges with Corinne Pelletier: Chaucre, Chéray, Domino, Notre Dame-en-l’Isle and Sauzelle.

L’événement Les jeudis des Villages Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes