Trail du Fort Boyard Boyardville Saint-Georges-d’Oléron
Trail du Fort Boyard Boyardville Saint-Georges-d’Oléron samedi 11 juillet 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Trail du Fort Boyard
Boyardville Allée du Fort Panorama Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
9ème édition du trail du Fort Boyard, organisé par le club d’Athlétisme Oléronais et son équipe de bénévoles vous accueillent dans la joie et la bonne humeur.
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Boyardville Allée du Fort Panorama Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 62 76 93 trail.fort.boyard@gmail.com
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English :
the 9th edition of the Trail du Fort Boyard, organized by the Club d’Athlétisme Oléronais and its team of volunteers, welcomes you in good spirits.
L’événement Trail du Fort Boyard Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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