Exposition de la plasticienne Françoise Bousseau Galerie les Cimaises Saint-Trojan-les-Bains
Exposition de la plasticienne Françoise Bousseau Galerie les Cimaises Saint-Trojan-les-Bains lundi 31 août 2026.
Exposition de la plasticienne Françoise Bousseau
Galerie les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-08-31
Exposition de peinture du 31 août au 14 septembre, galerie les Cimaises à Saint-Trojan-les-Bains.
.
Galerie les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Painting exhibition from August 31 to September 14, Galerie les Cimaises, Saint-Trojan-les-Bains.
L’événement Exposition de la plasticienne Françoise Bousseau Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes