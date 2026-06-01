Exposition « De la terre à la lumière, deux siècles d’archéologie en Alsace », Château de la Neuenbourg, Guebwiller

Exposition « De la terre à la lumière, deux siècles d’archéologie en Alsace » 12 – 14 juin Château de la Neuenbourg Collectivité européenne d’Alsace

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

L’exposition au château de la Neuenbourg, De la terre à la lumière, deux siècles d’archéologie en Alsace, évoque l’évolution des métiers et méthodes de l’archéologie du XIXe siècle à aujourd’hui. Elle met en valeur les sites majeurs de la Région de Guebwiller : le Hugstein, l’habitat néolithique retrouvé dans la zone industrielle de Soultz, les sites funéraires de Merxheim, l’ancien couvent du Schwarzenthann, les sites de patrimoine religieux comme les Dominicains de Haute-Alsace ou encore les différentes églises romanes.

Elle s’attache aussi à montrer l’évolution des champs de l’archéologie : des sites gallo-romains et châteaux forts fouillés par des érudits au XIXe siècle jusqu’à l’archéologie des paysages ou des conflits contemporains au XXIe siècle. L’exposition comprendra également des pièces emblématiques sélectionnées par Archéologie Alsace dans le cadre de son exposition itinérante conçue pour son vingtième anniversaire.

Exposition réalisée par le Service Pays d’art et d’histoire de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller en partenariat avec Archéologie Alsace.

L’exposition se prolonge également « HORS LES MURS » :

Musée Théodore Deck

Au 4e étage, découvrez un accrochage dédié à la collection archéologique du musée. Poursuivez ensuite votre visite au sous-sol pour explorer ou redécouvrir les collections d’archéologie, de minéralogie et les pièces lapidaires présentées dans le parcours permanent.

> Collection accessible en visite guidée ou aux horaires d’ouverture du musée

Église Saint-Léger, Guebwiller

Immergez-vous dans les fouilles des années 1978-1980 pour comprendre l’évolution du bâti avec trois édifices successifs grâce à la professionnalisation des techniques archéologiques.

> Accessible aux heures d’ouverture de l’église

Historial Franco-Allemand Hartmannswillerkopf

À travers deux panneaux, le site du Hartmannswillerkopf se révèlera sous d’autres angles : était-il un site préhistorique ? Récemment, l’archéologie de la grande guerre permet de compléter les informations sur la vie dans les tranchées.

> En accès libre

Nef des jouets

Deux panneaux situés à l’extérieur vous permettront de découvrir l’histoire du site et des fouilles archéologiques de l’ancienne commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean.

Château de la Neuenbourg 3 rue du 4 Février, 68500 GUEBWILLER Guebwiller 68500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

L’exposition au château de la Neuenbourg, _**De la terre à la lumière, deux siècles d’archéologie en Alsace**_, évoque l’évolution des métiers et méthodes de l’archéologie du XIXe siècle à Elle met :…

© F. Schneikert © Archéologie Alsace