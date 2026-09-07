Exposition de l’artiste « Caribounath », Mairie d’Aniche, Aniche

Informations pratiques

Exposition de l’artiste « Caribounath » Samedi 19 septembre, 09h00 Mairie d’Aniche Nord

Gratuit – en libre accès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Plongez dans l’univers fascinant de CaribouNath, une artiste autodidacte qui repousse les limites d’un outil du quotidien : le stylo bille.

À travers une maîtrise remarquable du dessin réaliste, elle sublime le détail et joue avec la finesse des nuances pour donner vie à de saisissants portraits humains et animaliers. Pour CaribouNath, chaque œuvre naît d’une émotion brute — tendresse, inquiétude, douceur — guidée dès les premiers traits par l’intensité du regard, véritable miroir de l’âme.

Venez découvrir la virtuosité d’une technique exigeante où la permanence de l’encre ne tolère aucune erreur et où la patience transforme l’ordinaire en œuvre d’art.

Mairie d’Aniche , 6 rue Barbusse 59580 ANICHE Aniche 59580 Nord Hauts-de-France 0607286219 http://www.aniche.fr La Mairie d’Aniche se situe au 6 rue Barbusse. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, elle est accessible par la porte située côté Place Jean Jaurès. Plusieurs parkings gratuits à proximité (Place Charles de Gaulle, parking Anéca, ….) – Transport gratuit en BHNS

Plongez dans l’univers fascinant de CaribouNath, une artiste autodidacte qui repousse les limites d’un outil du quotidien : le stylo bille.

©CaribouNath – Artistes en scène