Exposition de l’artiste locale Lonidia au Sofitel Biarritz le Miramar Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz
jeudi 9 juillet 2026 · Sofitel Biarritz Le Miramar · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Exposition de l’artiste locale Lonidia au Sofitel Biarritz le Miramar
Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-09
Découvrez les œuvres de Lonidia au salon Belharra du Sofitel Biarritz Le Miramar. Ancienne directrice artistique devenue artiste installée au Pays Basque, elle puise son inspiration dans l’océan et la nature. À travers l’encre, la peinture, le pastel, le collage et la linogravure, elle célèbre la beauté fragile des écosystèmes marins et du monde animal.
Plus qu’une exposition, cette rencontre invite à renouer avec le vivant et à réfléchir à notre lien avec la nature. Le Sofitel Biarritz Le Miramar est heureux d’accueillir cette artiste locale et engagée tout au long de l’été. .
Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00
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English : Exposition de l’artiste locale Lonidia au Sofitel Biarritz le Miramar
L’événement Exposition de l’artiste locale Lonidia au Sofitel Biarritz le Miramar Biarritz a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Biarritz
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