Exposition de l’artiste plasticienne Sandrine Berthon place Ziem Beaune

Beaune

Exposition de l’artiste plasticienne Sandrine Berthon

place Ziem Chapelle Saint Etienne Beaune Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:30:00

fin : 2026-06-10 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Du 28 mai au 10 juin 2026, la Chapelle Saint-Étienne de Beaune accueille une exposition de l’artiste plasticienne Sandrine Berthon.

À travers ses œuvres contemporaines, Sandrine Berthon invite le visiteur dans un univers sensible et lumineux, entre abstraction, fragments de nature et poésie visuelle. Son travail mêle photographie, création numérique et interventions picturales pour donner naissance à des compositions vibrantes, où la couleur, la matière et la lumière dialoguent avec intensité.

Ses tableaux, réalisés en éditions limitées, explorent les frontières entre réel et imaginaire. Feuillages, transparences, éclats dorés et jeux de profondeur composent un langage visuel à la fois onirique et contemporain.

L’exposition est présentée dans le cadre exceptionnel de la Chapelle Saint-Étienne, au cœur de Beaune, un lieu patrimonial qui offre un écrin idéal à cette immersion artistique.

Entrée libre, tous les jours de 10h30 à 20h. .

place Ziem Chapelle Saint Etienne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 88 11 32 contact@sandrine-berthon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de l’artiste plasticienne Sandrine Berthon

L’événement Exposition de l’artiste plasticienne Sandrine Berthon Beaune a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1