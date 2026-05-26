Arès

Exposition de l’association Palette Alizarine

13/15 Avenue de Bordeaux Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-08 2026-06-09

Venez profiter de cette belle exposition annuelle de l’association, retraçant divers thèmes tels que la Femme, l’architecture, la Renaissance italienne et bien d’autres encore…

Tout public Gratuit. .

13/15 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ville-ares.fr

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English :

L’événement Exposition de l’association Palette Alizarine Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès